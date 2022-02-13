Сына замглавы МВД Зубова арестовали по делу о даче взятки офицеру ФСБ

Самарский районный суд арестовал сына замглавы МВД России Игоря Зубова Дениса Зубова по делу о даче взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Зубова-младшего арестовали на два месяца.

Также в рамках этого дела был арестован президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов, о чем сообщил его адвокат Евгений Супотницкий.

«Доказательства причастности моего доверителя в судебном заседании предъявлено не было. Несмотря на это, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователь не смог ответить на вопрос, чем подтверждается причастность Карпова в указанном преступлении», — рассказал адвокат.

Также он выразил мнение, что уголовное дело против Карпова будет прекращено «в связи с непричастностью к данному преступлению».

Ранее сообщалось о задержании Дениса Зубова. Его подозревают в даче взятки офицеру ФСБ «за общее покровительство» для нефтебазы ООО «Межотраслевое объединение ТНП». По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, мужчина мог передать высокопоставленному работнику спецслужбы до 18 млн рублей.

Также были задержаны президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.