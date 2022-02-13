«Спутник V» стал самой используемой вакциной в Мехико

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самым используемым препаратом в ходе вакцинации от коронавируса в Мехико. Об этом говорится на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на заявление главы мексиканского Цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка.

Так, в мексиканской столице российской вакциной привились более 3 млн человек. Отмечается, что для ревакцинации от коронавируса в качестве бустера в городе все более широко применяется «Спутник Лайт».

По данным главы ADIP, на «Спутник V» приходится около 40% всех вакцинаций от COVID в Мехико.

Ранее сообщалось, что «Спутник Лайт» зарегистрировали в Индии.

Российская вакцина «Спутник V» одобрена в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет 50% населения земного шара. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире.