Россиянам рассказали, с чем нельзя есть мясо

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде употребления мяса с углеводами: макаронами, картофелем, крупами и хлебом.

Это связано с тем, что мясо переваривается дольше, чем углеводы.

«Вот мы съели кусок мяса, забросили макарон, а сверху еще чего-нибудь сладкое — кусок торта или кекса. Макароны не могут дальше пройти, чтобы перевариться, кексик сверху лежит — начинаются процессы брожения, интоксикации, погибает ряд нашей полезной флоры, а, значит, снижается деятельность нашей иммунной системы со всеми вытекающими», — объяснила специалист «Ленте.ру».

Она подчеркнула, что любая интоксикация приводит к тошноте и снижению многих функций нашего организма.

Чтобы избежать нежелательных последствий Соломатина посоветовала есть мясо с овощами. Также она допустила употребление рыбы с пюре, а супа с хлебом. Картофель лучше есть с другими овощами, особенно в холодном виде, например, салате.

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