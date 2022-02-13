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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В России госпитализировали еще 12 653 человека с COVID-19

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В России за сутки госпитализировали 12 653 человека с коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

За прошедший день коронавирус подтвердился у 197 949 человек, выздоровели 101 568, умерли 706.

Большинство случаев инфицирования было зафиксировано в Петербурге (20 136), Москве (12 496), Московской области (7 349), Красноярском (6 317) и Пермском (5 553) краях.

За весь период пандемии в России было 14 133 509 случаев коронавируса, вылечились 11 235 859 человек, скончались 340 248.

Ранее главврач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова рассказала, как быстрее восстановиться после коронавирусной инфекции.

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Коронавирус 2019-nCoV
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