Врач назвала способ быстро восстановиться после коронавируса

Главврач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова рассказала, как быстрее восстановиться после коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

«Любая вирусная инфекция ослабляет организм, и поэтому в первое время после болезни не нужно нагружать организм сильно, а, наоборот, нужно помочь ему правильным питанием, режимом физической активности и отдыха, достаточным сном», — заявила специалист.

Физические упражнения необходимо делать пять дней в неделю по 20-30 минут. Их продолжительность следует увеличивать постепенно, чтобы не подвергать организм перегрузкам.

Также важно соблюдать правила личной гигиены, чтобы не допустить повторного заражения, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами.

Питание должно содержать необработанные или цельнозерновые продукты, бобовые, растительные масла и орехи.

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