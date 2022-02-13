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На Олимпийские игры надвигается буря

В районе Пекина ожидается мощный снегопад

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В районе Пекина, где сейчас проходят Зимние Олимпийские игры, ожидается мощный снегопад, сообщается на сайте Китайского метеорологического управления.

Значительные снегопады ожидаются в том числе и в местах проведения игр.

«С 08:00 вчерашнего дня до 06:00 сегодняшнего дня мощные снегопады пройдут в некоторых частях центральной Внутренней Монголии, северном Шаньси, центральном и северном Хэбэе, Пекине, южном Тяньцзине, северо-восточном Хэйлунцзяне и северном Синьцзяне», — указано в сообщении метеорологов.

Ранее российская конькобежка выразила недовольство по поводу льда на ОИ.

Наталья Воронина заявила, что лед на конькобежном стадионе во время Олимпийских игр в Пекине каждый день меняется и не всегда отвечает требованиям.

На прошлой Олимпиаде Воронина стала обладателем бронзовой медали на дистанции 5000 м.

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