Генпрокурор Казахстана отчитался о расследовании пыток манифестантов

В Казахстане состоялось оперативное совещание Совета безопасности под председательством президента Касым-Жомарта Токаева, на котором генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов доложил о ходе расследования пыток, которым подверглись задержанные во время протестов, охвативших страну в начале января. Об этом сообщается на сайте казахстанского лидера.

По данным прокуратуры, участники январских событий подали в прокуратуру 305 жалоб. По 170 фактам, описанным в обращениях, заведены уголовные дела о пытках и превышении полномочий.

Генпрокурор отметил, что 109 задержанным заменили аресты на подписку о невыезде и личное поручительство, а 103 граждан отпустили за недоказанностью их участия в беспорядках.

«В каждом случае будем детально разбираться, и привлекать к ответственности только при наличии неоспоримых доказательств», — заверил Нурдаулетов.

Согласно его отчету, под стражей в настоящее время находятся 779 человек.

Ранее депутат мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) от правящей партии «Нур Отан» Айдос Сарым заявил, что его однопартиец, старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Дарига, должна подать в отставку.