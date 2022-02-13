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Сочи оказался городом с самыми «пылкими» преступниками

Эксперты по безопасности определили город с наибольшим числом преступлений из-за ревности

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Аналитики поставщика комплексных охранных услуг «Delta Системы безопасности» определили город с наибольшим числом преступлений из-за ревности — им оказался Сочи, сообщает РИА «Новости».

«Подсчитанные с 2019 года по 2021 год данные выявили, что порядка 5% всех происшествий так или иначе связаны с любовными отношениями. Так, 80% случаев данной категории связаны с расставанием и/или разводом, 15% — с попытками примириться после ссоры, оставшиеся 5% — специфические ситуации без выявленной логики», — пояснили общую логику эксперты.

Сочи оказался на первых местах (20% от всего числа преступлений) вместе с Краснодаром (17%) и северной столицей, Санкт-Петербургом (13%).

«Интересно, что в Сочи и Краснодаре попытки взлома чаще происходят, когда объект желания находится внутри. А, например, романтичные петербуржцы взламывают квартиры во время отсутствия хозяев, с целью устроить сюрприз. В Санкт-Петербурге также лидируют конфликты на почве ревности в общественных местах», — пояснили эксперты.

Ранее в Иркутской области двое детей погибли на пожаре.

По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, облил легковоспламеняющейся жидкостью свою сожительницу и малолетних детей.

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