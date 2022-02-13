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В Москве в воскресенье ожидается до +2°C

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В воскресенье, 13 февраля, в столице будет облачно, ожидается гололедица, температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура будет колебаться между 0°C и +2°C. Ночью может похолодать до минус 4 градусов.

Ветер будет дуть с Запада и Юго-Запада, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление будет равняться 752 мм рт. ст.

В Московской области днем ожидается от минус 3 до плюс двух градусов. С наступлением ночи столбики термометров могут опуститься до -7°C.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила, что аномально теплая погода в европейской части России сохранится до 20 февраля. По ее словам, больше всего температурная норма будет превышена в центре европейской части, на северо-западе, и юге.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в европейской части страны в начале следующей недели.

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