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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Иммунолог объяснила необходимость самотестирования на COVID-19

Врач Ярцева: самотестирование на COVID-19 уменьшает число бессимптомных разносчиков

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала радио Sputnik о важности самостоятельного тестирования на коронавирусную инфекцию.

«В наше время, если человек куда-то едет, даже если поездка просто за город, то стоит с собой иметь экспресс-тесты на COVID-19 <...> Если вы в поездке себя почувствуете плохо, то следует себя протестировать. Если результат положительный, то следует вызвать врачей и изолироваться. Это лучше, чем терпеть недомогание и заражать всех вокруг», – сказала она.

Специалист отметила, что тестировать себя на COVID-19 нужно правильно. По ее словам, люди часто вставляют в нос сваб — длинная палочка для взятия мазка — недостаточно глубоко, и тест может показать ложноотрицательный результат.

Если человек возьмет мазок только из преддверия носа, то там концентрация вируса может быть небольшой и тест его не покажет», — объяснила она.

Ранее основатель и руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что коронавирусная инфекция у детей, в том числе вызванная «штаммом омикрон», может привести к системным воспалениям.

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Коронавирус 2019-nCoV
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