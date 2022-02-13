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В центре ДНКОМ предупредили о вызванных COVID-19 системных воспалениях у детей

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Основатель и руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил в разговоре с ТАСС, что коронавирусная инфекция у детей, в том числе вызванная «штаммом омикрон», может привести к системным воспалениям.

«Несмотря на более легкое течение «Омикрона», важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы — нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении «омикроном». У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления», — сказал он.

Исаев добавил, что в настоящее время заканчивается пятая волна COVID-19, и это наиболее подходящее время для ревакцинации.

Ранее в Санкт-Петербурга заявили, что пятая ковидная волна пошла на спад. По словам председателя петербургского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, в городе уменьшается число больных коронавирусной инфекцией, находящихся под медицинским наблюдением.

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Коронавирус 2019-nCoV
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