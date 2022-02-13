Четыре ребенка погибли в пожаре в Якутии

Пожар в частном доме в якутском селе Сунтар унес жизни шести человек, включая четырех детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«В результате пожара погибли шесть человек, в том числе четверо детей. По результатам проверки, при наличии оснований буду приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре.

Трагедия произошла в ночь с 11 на 12 февраля в двухэтажном доме на улице Партизанской, уточнили в пресс-службе. Там отметили, что, когда на место происшествия прибыл первый пожарный расчет, здание горело открытым огнем. Площадь возгорания составила 70 кв. м.

В ведомстве добавили, что в село выехал прокурор Сунтарского района.

Как заявили журналистам в якутском управлении МЧС, пожар, предположительно, начался из-за неосторожного обращения с огнем или короткого замыкания.

Ранее на Камчатке два человека погибли в результате падения и последующего возгорания самолета Ан-2.