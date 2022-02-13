Канадская полиция безуспешно пытается деблокировать мост на границе с США

Канадская полиция безуспешно пытается деблокировать мост на границе с Соединенными Штатами, ведя переговоры с блокирующими дорогу водителями грузовиков, сообщает РИА «Новости».

По данным корреспондента агентства, первоначально сотрудники полиции смогли потеснить протестующих, однако до двухсот участников протеста смогли отстоять свои позиции на посту Амбассадор через реку Детройт.

Этот переезд является наиболее оживленным погранпереходом между Соединенными Штатами и Канадой, а также в целом в Северной Америке.

Ранее в канадском Онтарио объявили режим ЧП на фоне протестов против COVID-ограничений.

В Канаде продолжаются массовые протесты водителей грузовиков. Они недовольны введенными 15 января антиковидными ограничениями и теперь выступают за их отмену.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо не только не изменил предписания, но и назвал протестующих «маргинальным меньшинством». В результате, Трюдо вместе со своей семьей в неизвестном направлении покинули столицу государства.