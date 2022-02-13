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Названы продукты, которые нельзя мыть перед готовкой

Foodstrend: мытье курицы или яиц может закончится кишечной инфекцией

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Если курицу или яйца помыть, приготовленное из них блюдо может быть заражено сальмонеллой или кишечной палочкой. Об этом предупреждает издание Foodstrend.

В статье объясняется, что патогены могут находиться на поверхности куриного мяса или яичной скорлупы, и во время мытья попасть с водой внутрь.

«Если вы действительно хотите почистить курицу перед приготовлением, лучше ополосните ее лимонным соком или уксусом», — советует автор Аббас Джахангир.

В случае с грязным яйцом он рекомендует использовать сухую щетку.

Также, по словам Джахангира, не стоит мыть грибы — они от этого теряют вкус. Кроме того, лишено смысла мытье лука и фруктов с кожурой — шелуха и кожура гарантируют чистоту съедобной части.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбур назвал продукты, полезные для легких.

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