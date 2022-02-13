Под Красноярском многодетный отец ограбил автомат с мягкими игрушками

В Зеленогорске Красноярского края отец пятерых детей похитил 27 мягких игрушек из автомата. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

Грабителя задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый местный житель 1989 года рождения.

«Мужчина рассказал, что после совершенных в магазине покупок он решил сыграть, однако, вложив 450 рублей в автомат и выиграв всего одну игрушку, он разозлился и решил пойти на преступление. Задержанный признался, что игрушки хотел выиграть для своих пятерых детей», — говорится в полицейском пресс-релизе.

Сумма ущерба составила более 5 тыс. рублей. В отношении задержаного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы.

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