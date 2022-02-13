В МИД России рассказали, что ждет телеканал Deutsche Welle

В МИД России заявили, что Германия может избежать дальнейших ограничений в отношении немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, обеспечив условия для работы российских журналистов. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве, по требованию немецкого медиарегулятора MABB. Против RT начато расследование. В ответ на это МИД России объявил о закрытии бюро Deutsche Welle.

«Важный момент заключается в том, что последующие этапы ответных мер не потребуются, если немецкая сторона проявит конструктивный настрой и обеспечит равные права для работы российских журналистов в Германии», — говорится в сообщении министерства.

Дипломаты отметили, что несмотря на принятые против DW меры — лишение аккредитации всех сотрудников, журналисты бюро «могут заниматься сбором и анализом сведений из открытых источников, мониторингом информпространства, подготовкой сообщений и материалов для нужд центральной редакции германского СМИ, выступать в качестве экспертов и т.д.», включая иностранцев.

На встрече с представителями телерадиокомпании, состоявшейся 9 февраля российская сторона «сделала особый акцент на том, что Москва готова вернуться к изначальному статус-кво при условии обеспечения Берлином равных возможностей для российского канала RT DE», подчеркнули в ведомстве.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва не стремится конфликтовать с Берлином из-за RT DE, но и спокойно «смотреть на то, как наш телеканал подвергают дискриминации» не будет.