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Врач объяснил разницу между мигренью и головной болью

Врач Комаровский объяснил, что не каждая головная боль является мигренью

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Мигрень является особым вариантом головной боли с пятью специфическими признаками. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина» врач и телеведущий Евгений Комаровский.

«Боли будут эпизодически повторяться. Эта головная боль будет носить приступообразный характер, причем продолжительность приступа может быть от четырех до 72 часов. Боль будет интенсивной, в большинстве случаев односторонней и будет резко усиливаться при физической нагрузке», — пояснил медик.

При этом, отметил он, болевые ощущения могут сопровождаться повышенной чувствительностью к внешним раздражителям — яркому свету, запахам и тому подобному. Кроме того, сказал Комаровский, в ряде случаев у людей с мигренью может возникать тошнота и рвота.

«И, наконец признак — первичная головная боль», — сказал врач, поясняя, что такая головная боль не вызвана другими заболеваниями или травмами.

Ранее ученые выяснили, что появление мигреней во взрослом возрасте может быть связано с уровнем гормонов в утробе перед рождением. Кроме того, выяснилось, что за мигрень у мужчин и женщин отвечают разные гены.

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