Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Байден пригрозил Путину серьезными санкциями в случае вторжения на Украину 21:21
Европейские посольства в Киеве не собираются закрываться 21:19
Майоров о поражении сборной России от Чехии: это просто провал 21:14
Зеленский обсудил с Макроном «нормандский формат» 21:07
В Пентагоне прокомментировали инцидент с американской подлодкой у Курил 21:04
Навка назвала главных конкурентов российских фигуристов в танцах на льду 21:00
В Иркутской области завершили учения бомбардировщики Ту-22М3 20:53
Лавров и Блинкен обсудили кризис вокруг Украины 20:41
Расписание Олимпиады-2022 на 13 февраля 20:39
Движение судов через Босфор приостановлено из-за поломки грузового судна 20:38

Россияне рассказали, как лишние килограммы влияют на отношения

Опрос: 34% россиян считают, что потеря формы может привести к разрыву отношений

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Россияне рассказали о том, как физическая форма и занятия спортом сказываются на отношениях. Исследование, в котором приняли участие около 2 тысяч человек в возрасте старше 18 лет, провели «Национальное фитнес-сообщество» и компания Hasttings. Его результаты поступили в «Газету.Ru».

Согласно исследованию, 20,2% опрошенных готовы заниматься физической культурой со своей второй половиной. 55,2% респондентов признались, что не будут ревновать партнера, если он улучшит физическую форму благодаря спорту, и заметили, что это полезно для здоровья. Уточняется, что у некоторых (4,7%) возникают подобные опасения.

«Еще 10,3% ответили, что вообще не ревнивы, а 9,6% будут только рады улучшениям», — отмечается в сообщении.

По данным опроса, 33,8% участников исследования верят, что потеря физической формы может привести к разрыву отношений. Еще 22,3% сомневаются, что вторая половина обратит внимание на произошедшие изменения. 15,9% респондентов полагают, что партнер намекнет на необходимость сбросить набранный вес, а 14,1% ожидают, что им прямо скажут, что нужно похудеть. Доля тех, кто обрадуется набранным килограммам, составила почти 9%.

«Большинство (30%) ответили, что чувства не изменятся по отношению к противополжному полу в любом весе тела, при этом 29% затрудняются с положительным ответом», — говорится в пресс-релизе.

Ранее стало известно о лучших видах спорта для поддержания здоровья.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть