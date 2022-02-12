Россияне рассказали, как лишние килограммы влияют на отношения

Россияне рассказали о том, как физическая форма и занятия спортом сказываются на отношениях. Исследование, в котором приняли участие около 2 тысяч человек в возрасте старше 18 лет, провели «Национальное фитнес-сообщество» и компания Hasttings. Его результаты поступили в «Газету.Ru».

Согласно исследованию, 20,2% опрошенных готовы заниматься физической культурой со своей второй половиной. 55,2% респондентов признались, что не будут ревновать партнера, если он улучшит физическую форму благодаря спорту, и заметили, что это полезно для здоровья. Уточняется, что у некоторых (4,7%) возникают подобные опасения.

«Еще 10,3% ответили, что вообще не ревнивы, а 9,6% будут только рады улучшениям», — отмечается в сообщении.

По данным опроса, 33,8% участников исследования верят, что потеря физической формы может привести к разрыву отношений. Еще 22,3% сомневаются, что вторая половина обратит внимание на произошедшие изменения. 15,9% респондентов полагают, что партнер намекнет на необходимость сбросить набранный вес, а 14,1% ожидают, что им прямо скажут, что нужно похудеть. Доля тех, кто обрадуется набранным килограммам, составила почти 9%.

«Большинство (30%) ответили, что чувства не изменятся по отношению к противополжному полу в любом весе тела, при этом 29% затрудняются с положительным ответом», — говорится в пресс-релизе.

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