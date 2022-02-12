Движение судов через Босфор приостановлено из-за поломки грузового судна

Босфорский пролив временно был закрыт для судоходства из-за поломки грузового судна с углем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главное управление береговой безопасности Турции.

«Пролив Босфор был закрыт для движения судов из-за поломки оборудования плавающего под либерийским флагом судна CHENG MAY длиной 295 метров, на борту которого около 170 тысяч тонн угля», — заявили в ведомстве.

По данным портала Marine Traffic, судно под флагом Либерии следовало из порта Пуэрто-Боливар в Зонгулдак.

Подобный инцидент произошел в Босфорском проливе в прошлом месяце. Из-за поломки сухогруза, направляющегося в Румынию, остановилось движение судов в обоих направлениях.

Ранее китайский сухогруз Xing Yuan сел на мель в порту города Холмск на Сахалине. По данным сахалинского правительства, на борту сухогруза находилось 12 граждан Китая и 103 тонны топлива. Xing Yuan выбросило на берег в результате шторма.