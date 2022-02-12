Россия снимет все ограничения на полеты на Кипр

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принял решение снять с 1 марта снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов на Кипр. Об этом сообщает «Интерфакс».

Россия снимет ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полетов, в пункты на территории Кипра. В настоящий момент авиасообщение с Кипром осуществляется только регулярными рейсами.

Ранее сообщалось, что Россия с 21 февраля увеличит число авиарейсов в Венгрию, Германию и Шри-Ланку. Количество перелетов из Москвы в Будапешт увеличится с 7 до 14 рейсов. Число рейсов в Шри-Ланку вырастет с 2 до 4 в неделю, из Калининграда в Берлин — до 6 рейсов в неделю.

Также в два раза увеличится число рейсов на Корфу, Миконос, Афины и другие города Греции.

До этого компания «Аэрофлот» возобновила регулярные полеты в Гавану (Куба). Рейсы будут осуществляться по вторникам и пятницам.