В Китае 42 человека получили ранения при взрыве автобуса

Один человек погиб и 42 получили ранения в результате взрыва автобуса в Китае, сообщает Sohu.

По данным СМИ, инцидент произошел в китайском городе Шэньян на северо-востоке страны. В полиции сообщили, что взрыв произошел в 17.55 по местному времени (12.55 мск). Двое из пострадавших получили тяжелые ранения, 40 человек — небольшие травмы, всех их госпитализировали.

Как рассказали очевидцы, взрыв был сильным, взрывной волной выбило все стекла. Автобус после взрыва не загорелся. Причина произошедшего выясняется.

В августе прошлого года в Воронеже произошел взрыв в автобусе, в результате чего погибли два человека и 26 пострадали. Среди озвученных версий произошедшего называлась диверсия выходцев с Украины «для дестабилизации обстановки в регионе». Диверсанты после произошедшего якобы покинули российскую территорию по паспортам иностранных государств.