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В Люберцах двое пьяных контрактников напали на девушек с ножом из-за замечания

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Телеграм-канал «Baza»

В Люберцах двое контрактников напали на двух незнакомых девушек, когда те сделали им замечание быть поосторожнее, сообщает Baza.

Вечером 11 февраля девушки вышли из продуктового магазина и наткнулись на ступеньках на двух пьяных молодых людей. Один из них упал перед ними, и одна из девушек попросила мужчин быть поосторожнее. В ответ один из парней набросился на девушку и ударил ее по голове, а затем вынул нож и несколько раз ударил девушку.

Подругам удалось сбежать и вызвать скорую помощь, медики госпитализировали обеих. Одна девушка лежит в хирургии с шестью ножевыми ранениями в грудь, другая находится в отделении травматологии с многочисленными порезами руки.

Полицейские задержали нападавших — ими оказались военнослужащие-контрактники, обоим около 20 лет.

Ранее житель Челябинска напал на группу девушек, куривших кальян на парковке, с ремнем.

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