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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Норвегия отменяет ограничения, введенные из-за COVID-19

Норвегия с 12 февраля сняла большинство введенных из-за COVID-19 ограничений

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С 12 февраля в Норвегии отменяется большинство ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, сообщается на сайте правительства страны.

В частности, отменяется обязательство соблюдать безопасную дистанцию, требование носить защитную маску, «требование об изоляции». Также власти отменили требование о регистрации въезда в страну, при этом пока сохраняется требование о необходимости сдачи теста на коронавирус для въезда на архипелаг Шпицберген.

Премьер-министр подчеркнул, что пандемия больше не представляет угрозу для здоровья большей части населения, так как население страны защищено с помощью вакцинации, а «омикрон»-штамм «вызывает гораздо менее серьезные заболевания». При этом подчеркивается, что может увеличиться число госпитализаций, однако медицинские учреждения готовы к этому и страна способна справиться с предполагаемым ростом заболеваемости.

В начале февраля власти отменили предписание об удаленной работе, ограничения на количество гостей в домах и на общественных мероприятиях, также сократили сроки самоизоляции и отменили обязательную сдачу теста на коронавирус при въезде в страну.

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