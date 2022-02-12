Правительство одобрило эксперимент по упрощенному налоговому режиму

Правительство России одобрило эксперимент по введению в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях упрощенного налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Об этом сообщается на сайте кабмина.

Кроме того, были одобрены нормативы зачисления доходов в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации от налогоплательщиков, перешедших на специальный налоговый режим.

По предварительным данным, эксперимент по переходу продлится 6 лет.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект, позволяющий самозанятым вставать на налоговый учет через портал госуслуг. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о гражданах России и стран Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии.

С 2019 года в четырех регионах России — в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области — в рамках эксперимента действует особый налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход (НПД). Это специальный налоговый режим, те, кто переходит на него, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%.