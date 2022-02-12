Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Чемпион ОИ: Валиева правильно сделает, если согласится выступать за другую страну 15:18
В посольстве США в Москве прокомментировали сообщения... 15:18
Принц Чарльз приказал принцу Эндрю «убраться с глаз долой»... 15:10
Патриарх Кирилл позвонил Зюганову в больницу 15:08
Губерниев ответил словами Путина экс-главе WADA, предложившему России пропустить несколько... 15:06
Российский конькобежец о своем провале на ОИ: я обосрался по всем фронтам 15:00
Россия увеличивает число рейсов в Венгрию, Шри-Ланку и Германию 14:53
Mash: гендиректор «Мосфильма» Шахназаров судится дочерью из-за квартиры... 14:50
Норвегия отменяет ограничения, введенные из-за COVID-19 14:46
В Госдуме рассказали, что может повлиять на решение CAS по делу Валиевой 14:39

Психолог назвал консультации у 9-летней студентки психфака МГУ «горячечным бредом»

Психолог Рощин: 9-летняя студентка психфака МГУ не может давать консультации из-за отсутствия знаний

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
НТВ/YouTube

Социальный психолог Алексей Рощин считает, что 9-летняя студентка МГУ Алиса Теплякова не может проводить психологические консультации.

«Больше всего это похоже на горячечный бред, потому что никаких консультаций 9-летняя девочка давать не может, особенно учитывая, что никаких знаний у нее нет. У нее есть лишь то, на что натаскал ее родитель по своей методике. Она называет некоторые слова, которые она запомнила из учебника, не вникая и не понимая их смысла», — сказал он РЕН.

Специалист напомнил, что девочка прошла первый семестр в университете, в котором все предметы носят только ознакомительных характер. Также у студентки нет жизненного опыта, необходимого психологу.

«Рассказывая, как людям надо правильно строить семью, отношения с мужем, детьми, психолог представляет себе, что это такое. Девочка 9 лет не может этого знать в силу возраста», — подчеркнул Рощин.

Ранее отец Алисы Евгений Тепляков заявил, что его дочь проводит психологические консультации. Стоимость одного сеанса, по его словам, составляет 50 тыс. руб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть