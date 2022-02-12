Психолог назвал консультации у 9-летней студентки психфака МГУ «горячечным бредом»

Социальный психолог Алексей Рощин считает, что 9-летняя студентка МГУ Алиса Теплякова не может проводить психологические консультации.

«Больше всего это похоже на горячечный бред, потому что никаких консультаций 9-летняя девочка давать не может, особенно учитывая, что никаких знаний у нее нет. У нее есть лишь то, на что натаскал ее родитель по своей методике. Она называет некоторые слова, которые она запомнила из учебника, не вникая и не понимая их смысла», — сказал он РЕН.

Специалист напомнил, что девочка прошла первый семестр в университете, в котором все предметы носят только ознакомительных характер. Также у студентки нет жизненного опыта, необходимого психологу.

«Рассказывая, как людям надо правильно строить семью, отношения с мужем, детьми, психолог представляет себе, что это такое. Девочка 9 лет не может этого знать в силу возраста», — подчеркнул Рощин.

Ранее отец Алисы Евгений Тепляков заявил, что его дочь проводит психологические консультации. Стоимость одного сеанса, по его словам, составляет 50 тыс. руб.