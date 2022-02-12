Петербуржца отправили под домашний арест за плохую уборку снега

В Санкт-Петербурге сотрудника подрядной фирмы, которого обвиняют в мошенничестве из-за плохой уборки тротуаров зимой, отправили под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

При этом следователь ходатайствовал о заключении сотрудника под стражу, но суд применил другую меру пресечения.

Всего обвиняемыми по делу проходят четверо сотрудников компании-подрядчика.

Ранее сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офисы коммунальных дорожных служб. По данным СМИ, это связано с уголовными делами, возбужденными из-за неудовлетворительной уборки снега. Сообщается, что обыски проходят по более чем 60 адресам, а в них задействованы около 200 полицейских, сотрудников СОБР и следователей.

По данным «Фонтанки», с 9 утра 8 февраля, оперативники полиции отправились по адресам, где находятся дорожные службы, коммунальные организации и их подрядчики. В операции задействовали около 200 полицейских, следователей и сотрудников СОБР.