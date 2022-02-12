Telegraph удалила статью о том, что глава МИД Британии могла предоставить РФ свою ДНК

Газета Telegraph удалила статью о том, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс могла предоставить России свою ДНК, когда сдала ПЦР-тест во время визита в Москву.

Статья была опубликована на сайте газеты 14 часов назад, но при переходе по ссылке высвечивается сообщение о том, что страница не найдена.

Ранее газета опубликовала статью о том, что Трасс могла предоставить России свою ДНК, сдав ПЦР-тест в ходе визита в Москву.

До этого глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя переговоры с главой МИД Британии Лиз Трасс, назвал их «разговором немого с глухим».

По словам главы МИДа, британские коллеги «либо не знакомы с этими подробнейшими разъяснениями, либо их полностью игнорируют».

Трасс заявила, что об угрозах со стороны России свидетельствует «увеличение количества войск и оружия на границе с Украиной». По ее словам, наблюдаются попытки подорвать демократию на Украине. Она также отметила, что у России еще есть шанс «остановить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования».