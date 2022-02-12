В Энгельсе женщина задержана по подозрению в покушении на убийство пятилетнего сына

Жительница города Энгельс Саратовской области задержана по подозрению в покушении на пятилетнего сына. Об этом сообщает СК по Саратовской области.

Мальчик был госпитализирован с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи.

«Сотрудниками полиции <...> доставлена в следственный отдел <...> 29-летняя мать ребенка», — говорится в сообщении.

Ранее суд арестовал на два месяца женщину, которая задушила своих детей шарфом, а после оставила в овраге на морозе. Об этом сообщает региональный СК.

Женщине вынесено обвинение в нарушении пп. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) и ч. 3 ст. 30 - пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью).

По данным следствия, она разозлилась на детей за непослушание и при помощи шарфа задушила сначала сына, а затем дочь. После этого 43-летняя подозреваемая вынесла их на улицу и оставила в овраге, а сама скрылась.

Позднее она раскаялась в содеянном. Однако, уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя говорила, что она путалась в показаниях.