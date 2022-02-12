В Госдуме предложили новый метод борьбы с курением

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев предложил бороться с курением, сделав все пачки сигарет одинаковыми.

«Мы до сих пор еще не сделали унифицированные пачки сигарет. Австралия, Великобритания, Франция и еще ряд стран это уже сделали лет восемь назад. Там нет рекламы на сигаретных пачках. Они все темно-зеленого цвета с одинаковым изображением брендов. Просто названия», — сказал он URA.RU.

Хамзаев добавил, что стране нужно постоянно дорабатывать антитабачное законодательство. По его словам, в России принимали пакет антитабачных правил около десяти лет назад.

«Нужно понимать, что имеющийся набор антитабачных нормативов в стране недостаточен. Что для этого нужно сделать — это большая дискуссия», — заключил депутат.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект о полном запрете продажи вейпов в России.