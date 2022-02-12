Эксперт рассказала, какой парфюм чаще выбирают современные мужчины и женщины

Парфюмер, автор собственного бренда Мария Молчанова рассказала, как модные тренды последних лет поменяли восприятие парфюмерии у обоих полов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, многие ароматы, которые еще пять лет назад считались сугубо «женскими» или «мужскими», теперь оказались в категории унисекс.

Молчанова отметила, что прочно здесь закрепились ароматы с минеральными, акватическими нотами.

«Все чаще мужчины выбирают ароматы с гурманскими нотами, связанными с запахами еды — ваниль, сахар, карамель, мед, ноты пирожных, конфет и другой еды и акварельно-цветочные ароматы, в то время как женщины обращают внимание на тяжелые дымно-древесные и кожаные композиции», — сказала Молчанова.

Парфюмер полагает, что тренд на яркие ароматы говорит больше о свободе их носителей, о желание получать больше эмоций и потребности в жизненных переменах.

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