Психолог рассказал, когда россияне чаще обращаются за помощью

Психолог и коуч Александр Кичаев рассказал, в какой период у него больше всего пациентов. Об этом пишет RT.

Кичаев пояснил, что из-за пандемии коронавируса необходимость в психологической поддержке теперь реже привязана к сезону.

«Раньше было устойчивое словосочетание «осенняя депрессия». Обесцвечивание ландшафта, спад энергии — человек идет к психологу за поддержкой и пониманием. Сейчас многие перешли на удаленку, и у них — зимой и летом одним цветом», — сказал врач.

Он также отметил всплеск обращений за помощью после Нового года — кто-то из его клиентов встретил его с нежеланными спутниками и утратил ощущение праздника, а кто-то с наступлением нового года задался вопросом о поиске себя и устал быть несчастливым.

Ранее психотерапевт рассказал, пациенты с какими недугами чаще всего обращаются за психологической помощью. При этом врач выразил мнение, что такая помощь необходима каждому, кто страдает каким-либо заболеванием.