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Россиянам назвали продукт для восстановления легких

Врач Гинзбург заявил, что томаты способствуют восстановлению дыхательной системы

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Екатерина Лызлова/РИА «Новости»

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что самым полезным для легких продуктом является томат. Об этом он сказал в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Специалист обратил внимание на китайское исследование, в котором приняли участие курильщики, страдающие от поражения легких. Ученые из КНР установили, что томаты способствуют восстановлению дыхательной системы, указал он.

«Оказалось, что если употреблять хотя бы два помидора в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется», — рассказал Гинзбург.

По словам доктора, данный продукт также полезен пожилым людям.

«Томаты защищают от возрастной инволюции легких», — отметил медик.

Он добавил, что с возрастом у человека может возникнуть дыхательная или легочно-сердечная недостаточность. По этой причине употребление помидоров в пищу в любом их виде нужно, поскольку они предотвращают возрастное поражение легких.

Ранее нутрициолог Мария Розанова рассказала, что некачественные помидоры могут привести к непоправимым последствиям для здоровья, а в отдельных случаях – вызвать кому.

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