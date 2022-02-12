Австралийцев призвали покинуть Украину после визита Блинкена

Премьер Австралии Скотт Моррисон призвал граждан страны покинуть Украину. Его слова приводит портал news.com.au.

«Наш совет ясен, это опасная ситуация, вам следует попытаться выбраться из Украины... Мы надеемся на мир, но в случае конфликта мы хотим, чтобы у австралийцев была возможность уехать с территории Украины в безопасное место — и мы постоянно говорим об этом уже много-много недель», — сказал Моррисон.

Он напомнил, что в конце прошлого года федеральное правительство начало предупреждать австралийцев в «неспокойной» Украине, чтобы они «поставили себя в безопасное положение».

Его комментарии прозвучали после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен, накануне покинувший Австралию, заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время, а Вашингтон и другие страны призвали своих граждан уехать.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн выразила «очень глубокую обеспокоенность присутствием российских военных» на границе с Украиной.

Ранее главы канадского МИД Мелани Жоли призвала всех канадцев в Украине немедленно покинуть республику. Министра подчеркнула, что канадские дипломаты остаются на своих рабочих местах и готовы оказать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости, однако «возможности в этом могут быть сильно ограничены».