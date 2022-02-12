В Екатеринбурге двое мужчин бегали в подгузниках напротив мэрии

В Екатеринбурге полиция оштрафовала молодых людей, которые бегали в подгузниках по проспекту Ленина, где находится городская администрация. Об этом региональному изданию Е1.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Забег» был записан на видео прохожими.

К ответственности привлекли двух «рэперов» — мужчин в возрасте 20 и 25 лет, оба не учатся и не работают. Их также вызвали в ГИБДД для беседы. Там они, по словам правоохранителей, вели себя «словно ангелы».

«Они сказали, что 3 февраля около 20 часов на проспекте Ленина снимали музыкальный видеоклип, выражаясь их языком, «для хайпа», и не задумываясь о возможных последствиях», — рассказал Горелых.

Ранее в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ был задержан подросток, который за деньги «минировал» здания. Подозреваемый направлял по электронной почте ложные сообщения о существующей угрозе школам, в том числе и своей, торговым центрам и другим объектам социальной инфраструктуры.