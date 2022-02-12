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Врачи рассказали, почему нужно спать только в полной темноте

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Сон не в полной темноте может привести к развитию онкологических заболеваний, считает заместитель главврача Ямальского центра общественного здоровья и медпрофилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова. Ее цитирует URA.RU.

Специалист напомнила о том, что если вы засыпаете или спите при источниках света, в организме перестает должным образом вырабатываться гормон мелатонин.

«Если не придерживаться этих правил [спать в полной темноте], начнутся нарушения сна, что является одним из факторов развития онкологических заболеваний. Поэтому каждый человек должен создать все условия для сна», — сказала врач.

Невролог и сомнолог Елена Царева добавила, что при нарушениях сна в перспективе страдают очень многие органы и ткани.

«Сначала это сказывается на психике, потом на пищеварении, сердечно-сосудистой системе. И в длительной перспективе может привести к развитию онкологии», — уточнила Царева.

Ранее диетолог Елена Кален перечислила продукты, которые вызывают у человека бессонницу. Она уточнила, что к таким продуктам относятся жареное мясо, помидоры, баклажаны, консервированные продукты, соления, авокадо и сыр с плесенью.

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