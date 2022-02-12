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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Канадцев призвали срочно покинуть Украину

Глава МИД Канады Жоли попросила канадцев на Украине как можно скорее уехать

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Global Look Press

Главы канадского МИД Мелани Жоли обратилась к поданным своей страны и призвала их всех канадцев в Украине немедленно покинуть республику. Заявление министра опубликовано на сайте канадского правительства.

«Поскольку мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и следить за ситуацией, я призываю всех канадцев, находящихся на Украине, принять необходимые меры, чтобы покинуть страну сейчас», — сказала Жоли.

Министра подчеркнула, что канадские дипломаты остаются на своих рабочих местах и готовы оказать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости, однако «возможности в этом могут быть сильно ограничены».

В январе МИД Канады обновил рекомендации по посещению Украины и России — власти Канады призвали граждан страны избегать поездок необязательного характера из-за якобы продолжающейся российской агрессии и военного наращивания. Кроме того, в ведомстве предупредили, что Ростовская область на границе с Украиной также может быть опасна для путешественников.

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