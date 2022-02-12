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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Председатель ОБСЕ посетит Москву на следующей неделе

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Julia Darashkevich/Reuters

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау посетит Москву на грядущей неделе. Это подтвердили в международной организации.

В МИД проинформировали, что визит Рау в Москву начнется вечером 14 февраля. Глава ОБСЕ планирует обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы из текущей повестки организации, в том числе новую инициативу польского председательства, связанную с диалогом о европейской безопасности, а также обстановку на Украине.

Ранее сообщалось, что Рау отправился с визитом на Украину, а затем на Донбасс. Во время своей поездки на восток Украины Рау хотел оценить ситуацию с гуманитарным положением и безопасностью в регионе и пообщаться с представителями Красного креста и ООН, Трехсторонней контактной группы и непосредственно Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По итогам визита Рау подчеркнул необходимость полного выполнения Минских соглашений.

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