Председатель ОБСЕ посетит Москву на следующей неделе

Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау посетит Москву на грядущей неделе. Это подтвердили в международной организации.

В МИД проинформировали, что визит Рау в Москву начнется вечером 14 февраля. Глава ОБСЕ планирует обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопросы из текущей повестки организации, в том числе новую инициативу польского председательства, связанную с диалогом о европейской безопасности, а также обстановку на Украине.

Ранее сообщалось, что Рау отправился с визитом на Украину, а затем на Донбасс. Во время своей поездки на восток Украины Рау хотел оценить ситуацию с гуманитарным положением и безопасностью в регионе и пообщаться с представителями Красного креста и ООН, Трехсторонней контактной группы и непосредственно Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По итогам визита Рау подчеркнул необходимость полного выполнения Минских соглашений.