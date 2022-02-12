РИА «Новости»: осужденный за попытку «взорвать» ФСБ в Minecraft готовил реальный теракт

Подросток, который был осужден в красноярском Канске за попытку «взорвать» здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft, планировал реальный теракт. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Подростки готовились к реальным действиям, не только в компьютерной игре», — сказал он.

Как заявил источник, планировались атаки на объекты правоохранительных органов. По его словам, соответствующие признательные показания имеются.

Ранее стало известно, что Восточный окружной военный суд приговорил одного из канских школьников, планировавших «взорвать» здание ФСБ в Minecraft, к пяти годам тюрьмы.

Такое наказание получил неформальный лидер группировки по статье о прохождении обучения в террористических целях. Однако двое его соучастников были освобождены от уголовной ответственности за содействие следствию. Как утверждалось, школьники хотели изменить существующее в России политическое устройство.

По информации следствия, с октября 2019 года по июнь 2020 года молодые люди объединились в группу, чтобы в дальнейшем заниматься террористической деятельностью. Они самостоятельно изготавливали взрывчатые вещества и устройства и использовали их потом в заброшенных зданиях, на пустырях и стройках.

Юношей задержали после того, как они расклеили в Канске листовки в поддержку осужденного активиста Азата Мифтахова. После изучения переписки в телефонах выяснилось, что школьники обсуждали идеи анархизма, пиротехнику и планировали взорвать реальное здание ФСБ. Изначально против подростков возбудили уголовное дело по статье об участии в террористическом сообществе, однако его в итоге закрыли за отсутствием состава преступления.