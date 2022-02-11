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В Онтарио объявили режим ЧП на фоне протестов против COVID-ограничений

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Глава правительства канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил о введении в регионе режима ЧП на фоне протестов дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает CBC.

Также в Онтарио ввели ответственность за блокировку автотрасс: до года тюрьмы и штраф до $100 тыс. В провинции живет больше трети канадцев и расположены Оттава и крупнейший город страны Торонто.

Ранее в столице Канады Оттаве сотрудники полиции арестовали 25 человек по делу о протестах дальнобойщиков, сообщает Reuters со ссылкой на начальника полиции Оттавы Питера Слоули.

В Канаде продолжаются массовые протесты водителей грузовиков. Они недовольны введенными 15 января антиковидными ограничениями и теперь выступают за их отмену.

Премьер-министр страны Джастин Трюдо не только не изменил предписания, но и назвал протестующих «маргинальным меньшинством». В результате, Трюдо вместе со своей семьей в неизвестном направлении покинули столицу государства.

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