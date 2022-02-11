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Суд арестовал всех причастных к нападению на «Пятерочку» в Подмосковье

СК: суд арестовал всех четырех обвиняемых в нападении на «Пятерочку» в Подмосковье

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Суд арестовал всех четверых фигурантов дела о разбойном нападении на «Пятерочку» в подмосковной Истре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.

Истринский суд арестовал всех обвиняемых в разбойном нападении на магазин и убийстве продавца на два месяца.

9 февраля по подозрению в нападении на магазин «Пятерочка» в Подмосковье были задержаны четверо граждан Средней Азии. В настоящее время Следственный комитет России проверяет легальность их нахождения в стране. Возбуждены уголовные дела по подозрению в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В ночь на среду в селе Новопетровское в Подмосковье неизвестные в масках ворвались в магазин «Пятерочка» и избили сотрудников. Кассир 1970 года рождения погибла на месте, а управляющая магазином и ее муж госпитализированы. СМИ сообщают, что грабители украли из сейфа около 71 тыс. руб.

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