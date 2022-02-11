Пропавшая кошка выбежала на футбольное поле во время матча и воссоединилась с хозяйкой

Кошка в Англии вернулась домой после семимесячного отсутствия, выбежав на футбольное поле во время матча, пишет LADBible.

Кошка выбежала на поле во время матча между «Шеффилд Уэнсдей» и »Уиган Атлетик» 8 февраля. Футболисты остановили игру, чтобы не подвергать животное опасности, а этот момент попал на видеокамеры и разлетелся по соцсетям.

Оказалось, кошка принадлежит женщине по имени Элисон Джабб. Как рассказала британка, питомица по кличке Топси пропала семь месяцев назад. Хозяйка ничего не знала о ее судьбе до этой недели.

«Моя невестка позвонила мне, когда они смотрели матч, и сказала, что на футбольное поле выбежала моя кошка. Я просто посмеялась», — рассказала женщина.

Через какое-то время Элисон позвонили из ветеринарной клиники и сказали, что отсканировали чип кошки — это действительно Топси.

По словам врачей, состояние кошки удовлетворительное. После долгой уличной жизни на теле питомицы появились следы от укусов и раны, но при должном уходе они пройдут.

Сама Джабб рада, что Топси снова оказалась дома.

«Топси выскочила из переноски, когда мы везли ее в питомник на время отъезда. Больше мы ничего о ней не слышали», — добавила женщина.

Ранее хозяйка узнала мяуканье пропавшего кота по телефону.