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Из штаб-квартиры продуктовой сети украли 60 тысяч пчел

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Из корпоративного улья компании Giant, находящегося в его штаб-квартире в Пенсильвании, было украдено около 60000 пчел. Об этом сообщает The Guardian.

«Пчелы являются неотъемлемой частью нашей цепочки поставок продуктов питания, и наличие этих ульев было одним из способов, которым мы помогли решить проблему сокращения популяции пчел здесь, в нашем родном городе», — сообщила менеджер компании Джессика Гровс.

В настоящий момент проводится полицейское расследование.

Отмечается, что ульи были построены в 2020 году, чтобы решить проблему критического сокращения популяции пчел в штате. Так, за год с начала 2020 по середину 2021 пчеловоды Пенсильвании потеряли около 40% пчел.

Ранее ученые выяснили, что нехарактерная для большинства пчел диета пчел-мясоедов объясняется тем, что в их телах были обнаружены бактерии гиен.

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