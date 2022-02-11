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«Вектор» сообщил о почти 100% уровне антител после «ЭпиВакКороны-Н»

«Вектор»: антитела сохраняются полгода у 98% трижды привитых «ЭпиВакКороной-Н»

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Кирилл Брага/РИА «Новости»

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что у 98% добровольцев, привитых трехкратно вакциной «ЭпиВакКорона-Н», антитела сохранялись в течение полугода, передает РИА «Новости».

Уточняется, что такой же период времени антитела сохранялись у 81% испытуемых, прошедших двукратную вакцинацию препаратом.

В центре подчеркнули, что препарат не вызывает аллергических реакций и не приводит к изменению органов дыхания, что особенно важно для пожилых людей, страдающих заболеваниями бронхолегочной системы. Клинические испытания вакцины свидетельствуют о том, что она обладает высоким уровнем безопасности, указал производитель.

Днем ранее Минздрав разрешил испытания вакцины «ЭпиВакКорона-Н» на людях старше 60 лет. Исследования пройдут до конца этого года, в них примут участие 300 добровольцев.

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России, на ее базе была разработана вакцина «ЭпиВакКорона-Н». Первую же вакцину от COVID-19 в России и мире разработал НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, препарат получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «КовиВак», «Спутник Лайт» и «Спутник М».

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