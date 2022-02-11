В Марий Эл опровергли слухи об отставке губернатора Евстифеева

В пресс-службе главы Марий Эл Александра Евстифеева опровергли слухи о его возможной отставке, сообщает РИА «Новости».

«Ничего не изменилось с момента последних слухов… Александр Александрович на рабочем месте и продолжает свою работу так же ответственно, как и прежде», — заявили в пресс-службе.

Ранее в РБК появилась информация, что Евстифеев, занимающий должность с 2017 года, хочет уйти в отставку, так как больше не хочет работать на этом посту. Один из источников издания утверждал, что вероятность его увольнения «приближается к 100%».

В декабре сообщалось о возможной отставке губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, однако эти данные также опровергли.