В Нижнем Новгороде сотрудники ритуальной службы перепутали автобусы, в которых везли покойников хоронить. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сын одного из покойных рассказал изданию, что сперва заметили, что крышка гроба больше, чем сам гроб. Когда после отпевания, начали выносить гроб, то крышка совсем съехала, и в нем оказался совершенно другой человек.

Работник ритуальной службы объяснил путаницу тем, что в данное время очень много хоронят людей. «Перепутали автобусы, в морге очень много покойных, очень много покойных, просто ну караул что творится», — заявил сотрудник.

Также супруга покойного пожаловалась на то, что в итоге на теле ее мужа оказалась не та одежда, которую они заказали для похорон.

Ранее музыкант Илья Прусикин рассказал, как перепутал гроб отца на похоронах, с которым не общался 15 лет.