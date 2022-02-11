В Хабаровском крае смягчили меры против COVID-19

В Хабаровском крае отменили требование о предъявлении COVID-сертификата на внутренних рейсах, сообщает РИА «Новости».

«Проверять наличие QR-кода у пассажиров внутрирегиональных рейсов больше не будут. Такое решение принято краевым оперативным штабом по борьбе с COVID-19 в связи с тем, что практически 100% жителей северных районов вакцинированы», — заявил заместитель представителя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

По его словам, ключевая задача регионального правительства в борьбе против коронавируса состоит в недопущении попадания вируса в отдаленные территории.

«Правило по предъявлению одного из тестов распространяется на всех пассажиров, включая детей. Это связано с ростом заболеваемости среди детского населения новым штаммом «омикрон», — пояснил Никонов.

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