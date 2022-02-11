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В Аргентине нашли причину отравления сотен людей кокаином

В отравленном аргентинском кокаине нашли наркотик в 5000 раз сильнее героина

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В кокаине, которым отравились несколько сотен жителей столицы Аргентины, Буэнос-Айрес, и его пригородов, обнаружили другой наркотик — карфентанил, единица которого в 5–10 тыс. раз мощнее единицы героина, сообщает газета Clarin со ссылкой на прокуратуру столицы.

«Информируем, что сегодня были получены результаты двух независимых экспертных исследований, которые пришли к выводу, что веществом, с которым был смешан гидрохлорид кокаина, и которое было обнаружено в нескольких изъятых образцах, был карфентанил — чрезвычайно сильный опиоид, действие которого в 10 000 или более раз сильнее, чем у героина или фентанила», — указано в сообщении.

Сочетание психостимуляторов (таких, как кокаин) и опоидных анальгетиков (таких, как морфин и его производные) несет смертельный риск для здоровья, в первую очередь — для сердечно-сосудистой системы, уточнили в прокуратуре Буэнос-Айреса.

Ранее в Аргентине трое наркоманов повторно отравились кокаином, из-за которого до этого попали в больницу.

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