Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Мужская сборная России по керлингу уступила Швейцарии в матче ОИ 07:04
Козак пояснил, почему «нормандский формат» стоит на месте 8 лет... 07:02
В России предсказали спад заболеваемости COVID-19 06:53
CAS вынесет решение по делу Валиевой до 15 февраля, ее допинг-проба дала... 06:51
Маск рассказал, сколько пусков SpaceX проведет в 2022 году 06:42
Международное агентство тестирования выступило с заявлением по делу Валиевой 06:38
Украинский генерал пожаловался на поколение «бумажной» армии в ВСУ 06:34
«Ъ»: локдауны в школах приведут к долгосрочному ослаблению мировой... 06:27
Глава «ВКонтакте» объяснила, когда метавселенные войдут в моду 06:14
В Москве в пятницу ожидается до +3°С и гололедица 06:09

Россияне стали больше оплачивать медуслуги онлайн

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Оборот онлайн-платежей частных клиник вырос более чем на половину (62%), следует из исследования медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье и ЮKassa (сервис компании ЮMoney), поступившего в «Газету.Ru».

Аналитики проанализировали данные об оплате медицинских консультаций в частных клиниках России в 2021 году. Так, количество оплаченных услуг онлайн выросло на 24% относительно 2020 года.

Плательщиков стало больше на 45%. Средний чек за оплаченный онлайн очный прием врача в частной клинике составил 3 982 рубля, что на 31% больше, чем годом ранее.

Чаще всего в 2021 году пользователи оплачивали различные услуги стоимостью от 3 тыс. до 5 тыс. рублей — на эту категорию приходится 27% от всех платежей, как и в 2020 году. При этом спрос на более дорогие услуги вырос.

Так, услуги стоимостью от 30 тыс. до 50 тыс. рублей оплачивали на 76% чаще, чем в 2020 году, услуги стоимостью от 50 тыс. до 80 тыс. рублей — на 61% чаще, от 80 тыс. до 100 тыс. рублей — на 128% чаще, от 100 тыс. до 500 тыс. рублей — на 104% чаще.

Большинство пациентов частных клиник оплачивали онлайн-заказы банковскими картами. На их долю приходится 76% оплат, что на 14% ниже показателя за 2020 год. Второе место занимают бесконтактные платежи с помощью Apple Pay, SberPay, Google Pay и так далее. Доля этих платежных методов выросла на 12% — с 4 до 16% оплаченных заказов.

На третьем месте — выставление счетов через мессенджеры и социальные сети, а также оплата кошельком ЮMoney. На каждый из этих способов приходится по 4% оплаченных заказов, что на 1% больше, чем в 2020 году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть