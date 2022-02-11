Россияне стали больше оплачивать медуслуги онлайн

Оборот онлайн-платежей частных клиник вырос более чем на половину (62%), следует из исследования медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье и ЮKassa (сервис компании ЮMoney), поступившего в «Газету.Ru».

Аналитики проанализировали данные об оплате медицинских консультаций в частных клиниках России в 2021 году. Так, количество оплаченных услуг онлайн выросло на 24% относительно 2020 года.

Плательщиков стало больше на 45%. Средний чек за оплаченный онлайн очный прием врача в частной клинике составил 3 982 рубля, что на 31% больше, чем годом ранее.

Чаще всего в 2021 году пользователи оплачивали различные услуги стоимостью от 3 тыс. до 5 тыс. рублей — на эту категорию приходится 27% от всех платежей, как и в 2020 году. При этом спрос на более дорогие услуги вырос.

Так, услуги стоимостью от 30 тыс. до 50 тыс. рублей оплачивали на 76% чаще, чем в 2020 году, услуги стоимостью от 50 тыс. до 80 тыс. рублей — на 61% чаще, от 80 тыс. до 100 тыс. рублей — на 128% чаще, от 100 тыс. до 500 тыс. рублей — на 104% чаще.

Большинство пациентов частных клиник оплачивали онлайн-заказы банковскими картами. На их долю приходится 76% оплат, что на 14% ниже показателя за 2020 год. Второе место занимают бесконтактные платежи с помощью Apple Pay, SberPay, Google Pay и так далее. Доля этих платежных методов выросла на 12% — с 4 до 16% оплаченных заказов.

На третьем месте — выставление счетов через мессенджеры и социальные сети, а также оплата кошельком ЮMoney. На каждый из этих способов приходится по 4% оплаченных заказов, что на 1% больше, чем в 2020 году.