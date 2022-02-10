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Россиянам рассказали о новых последствиях перенесенного COVID-19

Иммунолог Крючков предупредил, что у переболевших коронавирусом могут выпадать волосы или ломаться ногти

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.ru предупредил о новых симптомах, которые могут появляться у людей после того, как они переболели коронавирусом.

Так, он заявил, что после перенесенного COVID-19 ногти человека могут стать более ломкими.

«Этот симптом, скорее, не ранний, а постковида. При ковиде не слышал такого. Сыпь может быть на коже. В более продвинутой стадии ковида и постковида может быть выпадение волос. Притом оно длительно может сохраняться. Ломкость ногтей туда же, но я не слышал о том, чтобы это был симптом самого острого ковида», — рассказал врач.

По его словам, возникновение перечисленных симптомов является следствием снижения кровообращения. Специалист указал, что при ишемии волосяные луковицы и ногти не получают достаточного «питания».

Он добавил, что такие симптомы не являются часто распространенными среди переболевших.

В свою очередь, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с изданием отметил, что подобные последствия не остаются у людей навсегда.

«Как правило, это длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Многие говорят, что это один из обратимых симптомов, который потом пропадает», — сказал эксперт.

Ранее невролог Минздрава России Михаил Мартынов заявил, что после коронавирусной инфекции у человека может увеличиться риск ишемического инсульта.

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Коронавирус 2019-nCoV
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