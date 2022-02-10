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Суд избрал меру пресечения виновнику массового ДТП на Рублевке

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Агентство «Москва»

Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подозреваемому в совершении ДТП на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Суд избрал в отношении подозреваемого в совершении ДТП на Рублевском шоссе, в результате которого здоровью трех пострадавших причинен тяжкий вред, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 8 апреля 2022 года», — заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.

8 февраля Mercedes-Benz миллиардера Алексея Шепеля попал в массовое ДТП на Рублевке — всего на западе столицы столкнулись девять машин. Четыре человека пострадали, троих из них зажало в искореженных автомобилях. Их пришлось доставать спасателям. На место аварии прибыл вертолет санитарной авиации.

Среди госпитализированных оказался и сам Шепель, владелец крупной строительно-инвестиционной компании S. Holding. По предварительным данным, Шепелю стало плохо и он потерял сознание за рулем.

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